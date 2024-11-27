مشاهير العرب - بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان المصري خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - توفي منذ قليل، الفنان خالد جمال الدين، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان خالد جمال الدين اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

ونعى عدد من أصدقاء الفنان الراحل خالد جمال الدين عبر حساباتهم على "فيسبوك"، حيث كتب المخرج أشرف فايق: "مع السلامة يا خالد، البقاء لله، رحيل الصديق الفنان خالد جمال الدين، الله يرحمك ويحسن إليك".

بينما كتب الفنان أيمن عزب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

من هو الفنان خالد جمال الدين

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.