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مشاهير العرب - بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان المصري خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان المصري خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان المصري خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - توفي منذ قليل، الفنان خالد جمال الدين، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان خالد جمال الدين اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

خالد جمال الدين

ونعى عدد من أصدقاء الفنان الراحل خالد جمال الدين عبر حساباتهم على "فيسبوك"، حيث كتب المخرج أشرف فايق: "مع السلامة يا خالد، البقاء لله، رحيل الصديق الفنان خالد جمال الدين، الله يرحمك ويحسن إليك".

خالد جمال الدين

بينما كتب الفنان أيمن عزب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

من هو الفنان خالد جمال الدين

وشارك الفنان خالد جمال الدين، في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بدور صلاح عبد الباري عرفة في مسلسل زيزينيا، ودور عبد الله في مسلسل وادي فيران، ودور ثروت في مسلسل أبو العلا 90، ودور خالد في مسلسل وما زال النيل يجري، وشارك في مسلسل ملح الأرض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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