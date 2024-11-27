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وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

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وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

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وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - شاركت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشملت فعاليات الحملة التي انطلقت على مستوى عدد من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات اليوم تنظيم حملة توعية من خلال متطوعي الوحدات، وإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث ستتناول موضوعات متعددة تعني بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".

جدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عدداً من الأنشطة داخل الجامعات منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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