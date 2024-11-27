بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الإلكتروني، حتى 31 ديسمبر المقبل.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من خلال الــضــغـــط هــنــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الخطوة الثانية: يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

- الخطوة الثالثة: الضغط على منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الخطوة الخامسة: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- الخطوة السادسة: تسجيل بيانات الطالب في الاستمارة طبقًا للمعلومات المسجلة بشهادة الميلاد.

- الخطوة السابعة: مراجعة البيانات المسجلة جيدًا، والتأكد من صحتها.

- الخطوة الثامنة: الضغط على تسجيل.

- الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

- إحضار 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك، ويتم تسليمها للمدرسة.