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الجيش اللبناني يبدأ التحرك للانتشار في قطاع جنوب الليطاني (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجيش اللبناني يبدأ التحرك للانتشار في قطاع جنوب الليطاني (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يبدأ التحرك للانتشار في قطاع جنوب الليطاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - بدأ  الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تحريك قواته مدعومة بالآليات والجنود للتوجه جنوبًا، تمهيدًا لانتشاره في جنوب لبنان، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ويقوم الجيش اللبناني بتعزيز انتشار قواته في منطقة جنوب نهر الليطاني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، عقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستعرة منذ أشهر.

وظهرت أعداد كبيرة من آليات ومركبات الجيش اللبناني وهي تسير في شوارع بيروت متوجهة إلى منطقة الجنوب، لبدء تطبيق القرار 1710.

ودعت قيادة الجيش العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، خاصة في أقضية صور، وبنت جبيل، ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية.

بالتزامن مع ذلك، أغلقت عناصر الجيش اللبناني جميع المداخل المؤدية إلى بلدة "الخيام" خوفًا على سلامة المواطنين، بسبب وجود قوات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وعدم انسحابها منها بعد، وفق الوكالة.

ووثق عدد من سكان "الخيام" تمركز دبابات إسرائيلية في البلدة في الوقت الذي غادرت فيه القوات الإسرائيلية المدن الأخرى.

 الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب الليطاني 

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بدء تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.

وذكرت تقارير إعلامية  أن  قوات الجيش اللبناني اتجهت منذ الصباح إلى جنوب لبنان، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا من دون إقامة منطقة عازلة. 

وفي السياق ذاته أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اطلع من قائد الجيش اللبناني جوزيف عون على خطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

 

الجيش اللبناني يبدأ في الانتشار جنوب البلاد

 وقبل وقت سابق اكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان. 

وأضاف في بيان صباح اليوم الأربعاء أنه «مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

وقال الجيش اللبناني: «في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار».

 

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وبدأت ورش الإصلاح والطوارئ اللبنانية بحضور وزير الأشغال علي حمية فتح الطرق وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، فور دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية عن الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة وأنها تستعد لترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي الى سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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