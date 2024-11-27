كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال موريتانيا - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

اليمن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في هذه الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم السبكي يعلن بدء تحضيرات فيلم «شقو 2 بطولة عمرو يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

وحدات التضامن بالجامعات تشارك في حملة مناهضة العنف ‏ضد النساء والفتيات - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - مواجهة خاصة تجمع الريال وليفربول مساء اليوم الأربعاء، حيث يحل الأول ضيفًا في ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن ريال مدريد سيخوض المواجهة أمام ليفربول بدون قوته الكاملة، في حين أن الريدز يعيش أوقاتا رائعة سواء عل المستوي المحلي او القاري

ووفقًا لموقع "liverpoolfc.com"، كان هناك العديد من الغائبين المؤكدين عن ريال مدريد ضد ليفربول، حيث سيخوض الملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي المباراة بدون هدافه الأول، فينيسيوس جونيور، في أنفيلد بسبب الإصابة.

وقال سلوت "مع عدم مشاركته، يتعين علينا أن نتوقع شيئا مختلفا. أعتقد أنه شارك في كل المباريات تقريبا مع ريال مدريد، لذا فمن الصعب علينا الآن أن نفهم ما يمكن أن نتوقعه".

وأضاف: لكن ما نعرفه هو أن ما يمكننا توقعه هو 11 لاعباً يتمتعون بجودة عالية ونحاول الاستعداد لهم بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل: "هل سيلعب "جود" بيلينجهام في مركز رقم 10؟ هل سيلعب من اليسار؟ هل سيلعب من اليمين؟ هل سيشارك إندريك؟ هل سيبدأ "أردا" جولر؟ لديهم الكثير من الخيارات، وهو ما أصبح الآن أكثر صعوبة بالنسبة لنا لمعرفة ما سيفعلونه".

واستطرد: "إذا كان فينيسيوس لائقًا، أعتقد أنني توصلت إلى تشكيلتهم، لكن الآن سيكون الأمر بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا ربما".

وأكمل: "لكن الشيء الذي نعرفه هو أننا نلعب بـ 11 لاعبًا رائعًا في فريق جيد جدًا."

وزاد: "العديد من اللاعبين الكبار الآخرين، بما في ذلك داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، لم يكونوا أيضًا جزءًا من تشكيلة الفريق المكونة من 19 لاعبًا التي أعلن عنها لوس بلانكوس يوم الاثنين".

إن رؤية بعض الأسماء التي لن تكون موجودة في المباراة بالتأكيد سيزيد من الشعور بقدرتنا على تحقيق الفوز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

برشلونة يضرب بريست بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق