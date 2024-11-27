الرياضة - 03:10 - أبرزهم فينيسيوس وكارفاخال.. غيابات كثيرة تضرب الريال قبل موقعة أنفيلد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - مواجهة خاصة تجمع الريال وليفربول مساء اليوم الأربعاء، حيث يحل الأول ضيفًا في ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن ريال مدريد سيخوض المواجهة أمام ليفربول بدون قوته الكاملة، في حين أن الريدز يعيش أوقاتا رائعة سواء عل المستوي المحلي او القاري

ووفقًا لموقع "liverpoolfc.com"، كان هناك العديد من الغائبين المؤكدين عن ريال مدريد ضد ليفربول، حيث سيخوض الملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي المباراة بدون هدافه الأول، فينيسيوس جونيور، في أنفيلد بسبب الإصابة.

وقال سلوت "مع عدم مشاركته، يتعين علينا أن نتوقع شيئا مختلفا. أعتقد أنه شارك في كل المباريات تقريبا مع ريال مدريد، لذا فمن الصعب علينا الآن أن نفهم ما يمكن أن نتوقعه".

وأضاف: لكن ما نعرفه هو أن ما يمكننا توقعه هو 11 لاعباً يتمتعون بجودة عالية ونحاول الاستعداد لهم بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل: "هل سيلعب "جود" بيلينجهام في مركز رقم 10؟ هل سيلعب من اليسار؟ هل سيلعب من اليمين؟ هل سيشارك إندريك؟ هل سيبدأ "أردا" جولر؟ لديهم الكثير من الخيارات، وهو ما أصبح الآن أكثر صعوبة بالنسبة لنا لمعرفة ما سيفعلونه".

واستطرد: "إذا كان فينيسيوس لائقًا، أعتقد أنني توصلت إلى تشكيلتهم، لكن الآن سيكون الأمر بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا ربما".

وأكمل: "لكن الشيء الذي نعرفه هو أننا نلعب بـ 11 لاعبًا رائعًا في فريق جيد جدًا."

وزاد: "العديد من اللاعبين الكبار الآخرين، بما في ذلك داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، لم يكونوا أيضًا جزءًا من تشكيلة الفريق المكونة من 19 لاعبًا التي أعلن عنها لوس بلانكوس يوم الاثنين".

إن رؤية بعض الأسماء التي لن تكون موجودة في المباراة بالتأكيد سيزيد من الشعور بقدرتنا على تحقيق الفوز.