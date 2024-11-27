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مشاهير العرب - منى زكي تخطف الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان هوليوود للفيلم العربي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منى زكي تخطف الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان هوليوود للفيلم العربي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى زكي تخطف الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان هوليوود للفيلم العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - منى زكي.. خطفت الفنانة منى زكي أنظار الجمهور، أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي، قبل عرض فيلمها «رحلة 404.

منى زكي في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وظهرت منى زكي بإطلالة أنيقة وملفتة على السجادة الحمراء أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، المقام في لوس أنجلوس.

منى زكي

وجمعت منى زكي بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت فستانا من تصميم كارين ميلين، بقماش كريب بلونين متناغمين الأبيض والأسود.

منى زكي في لوس أنجلوس

وجاء الجزء العلوي من الفستان بقصة الكتف المكشوف «off shoulder»، وأضفت الچيب السوداء المطوية بتصميم غير متماثل، مما أعطى للإطلالة لمسة راقية وكلاسيكية.

منى زكي

وأكملت منى زكي تلك الإطلالة الأنيقة بحقيبة بتصميم كلاسيكي باللون الأسود، وناسقت مجوهرات ماسية بسيطة باللون الفضي، وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

عرض فيلم رحلة 404 في مهرجان هوليوود

وعرض فيلم «رحلة 404 في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وتبع عرض الفيلم جلسة استماع تضمّ صنّاع الأفلام في العالم للفنانة منى زكي، والمخرج هاني خليفة لسماع وجهة نظرهما في صناعة الفيلم.

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404، من بطولة: منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

يُذكر أنه تم اختيار فيلم «رحلة 404 للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية، بعد تصويت من عدد من نقاد السينما في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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