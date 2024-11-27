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وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

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وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر ابو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية الصومالي، والوفد المرافق له، وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي. 

العلاقات المصرية الصومالية

ورحب وزير العدل بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.   

وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية من خلال إعداد برنامج تدريبي لهم في المحاكم المصرية، وعقد دورات تدريبية  للقضاة الصوماليين بمركز الدراسات القضائية  بنظام TOT لنقل تلك الخبرات للقضاة الصوماليين، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة هيئاتها الكترونيًا. 

وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء مشيدًا بتطوير منظومة التقاضي في جمهورية مصر العربية، والارتقاء الإداري الذى شاهده، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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