الرياضة - 01:32 - الورقة البديلة رقم 3.. من يقود هجوم الأهلي أمام البنك بـ دوري نايل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء الأحد المقبل، أمام نظيره البنك الأهلي، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم.

يدخل الأحمر مواجهة البنك في المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفريق الأحمر الفوز في لقاءاين وتعادل في مواجهة، فيما يحتل نادي البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

يعكف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، في الساعات الجارية مع اعضاء جهازه الفني علي دراسة عدة بدائل، في هجوم لفريق في ظل الغيابات الكثيرة التي ضربت المركز خلال الفترة الأخيرة

وذلك نظرًا لغياب وسام أبو علي عن هجوم القلعة الحمراء للإصابة، فيما يغيب طاهر محمد طاهر، وذلك بسبب الإيقاف.

غيابات الأهلي ضد البنك في الدوري الممتاز

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد كبير من اللاعبين في مباراته المقبلة أمام نظيره البنك الأهلي، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، حيث تأكد غياب كل من محمد هاني -كريم فؤاد - علي معلول - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف داري.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.