الرياضة - 03:21 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المناطق الجنوبية من جنين شمالى الضفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:21 صباحاً - ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المناطق الجنوبية من جنين شمالي الضفة الغربية.

ومن جانب أخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال دهسًا قرب بلدة الخضر غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر غرب بيت لحم إثر حادث الدهس الذي تعرض له جنديان.