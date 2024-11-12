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الرياضة - 03:21 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المناطق الجنوبية من جنين شمالى الضفة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المناطق الجنوبية من جنين شمالى الضفة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المناطق الجنوبية من جنين شمالى الضفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:21 صباحاً - ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المناطق الجنوبية من جنين شمالي الضفة الغربية.

ومن جانب أخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال دهسًا قرب بلدة الخضر غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر غرب بيت لحم إثر حادث الدهس الذي تعرض له جنديان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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