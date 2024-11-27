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الخدمة المدنية تعلن عن اجازة رسمية في واحد ديسمبر بعدن - أخبار كلمتك

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الخدمة المدنية تعلن عن اجازة رسمية في واحد ديسمبر بعدن - أخبار كلمتك

الخدمة المدنية تعلن عن اجازة رسمية في واحد ديسمبر بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني٣٠ نوفمبر المجيدة .

 

وأصدر عبد الناصر أحمد الوالي وزير الخدمة المدنية والتامينات تعميم رقم ( 19 ) لسنة 2024م إلى جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشأن إجازة الذكرى (57) للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر استناداً إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الاجازات والعطل الرسمية.

 

وتعلن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأن يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024م يوم إجازة رسمية بمناسبة الذكرى (57) يوم الاستقلال الوطني 30 نوفمبر ةولكونه صادف يوم الراحة الأسبوعية، فيعوض عنه بيوم الاحد الموافق 1 ديسمبر 2024م على ان يستأنف الدوام يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024م .

وبهذه المناسبة يسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان ترفع أجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني. .. مع خالص تحياتنا .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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