الخدمة المدنية تعلن عن اجازة رسمية في واحد ديسمبر بعدن - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني٣٠ نوفمبر المجيدة .
وأصدر عبد الناصر أحمد الوالي وزير الخدمة المدنية والتامينات تعميم رقم ( 19 ) لسنة 2024م إلى جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشأن إجازة الذكرى (57) للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر استناداً إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الاجازات والعطل الرسمية.
وتعلن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأن يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024م يوم إجازة رسمية بمناسبة الذكرى (57) يوم الاستقلال الوطني 30 نوفمبر ةولكونه صادف يوم الراحة الأسبوعية، فيعوض عنه بيوم الاحد الموافق 1 ديسمبر 2024م على ان يستأنف الدوام يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024م .
وبهذه المناسبة يسر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان ترفع أجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني. .. مع خالص تحياتنا .
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