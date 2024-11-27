سوليفان: نجحنا في وقف إطلاق النار دون دخول أمريكا لحرب في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لسي إن إن، اليوم الأربعاء: إسرائيل أضعفت حزب الله وقضت على البنية التحتية للإرهاب بجنوب لبنان.

أمريكا تنجح في وقف إطلاق النار دون التورط في حرب



وأضاف جيك سوليفان:" نجحنا في إنجاز الاتفاق دون أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط".

وتابع:" هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث يتم ضمان أمن إسرائيل ومصالح أمريكا ونركز اهتمامنا الآن لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

واستطرد:" الرئيس بايدن اتفق مع نتنياهو على وجوب بذل جهود جديدة للتوصل إلى صفقة في غزة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء: "سنعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

بايدن يهدد حركة حماس

وأضاف بايدن: "سنعمل على إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

وهدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حركة حماس أثناء كلمته التي أعلن فيها تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

بايدن يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقال بايدن في كلمته المخصصة لإعلان تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابعة من فجر الأربعاء، إن أمام حماس خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون.

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