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سوليفان: نجحنا في وقف إطلاق النار دون دخول أمريكا لحرب في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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سوليفان: نجحنا في وقف إطلاق النار دون دخول أمريكا لحرب في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

سوليفان: نجحنا في وقف إطلاق النار دون دخول أمريكا لحرب في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لسي إن إن، اليوم الأربعاء: إسرائيل أضعفت حزب الله وقضت على البنية التحتية للإرهاب بجنوب لبنان.

أمريكا تنجح في وقف إطلاق النار دون التورط في حرب 


وأضاف جيك سوليفان:" نجحنا في إنجاز الاتفاق دون أن تنجر الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط".

وتابع:" هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث يتم ضمان أمن إسرائيل ومصالح أمريكا ونركز اهتمامنا الآن لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

واستطرد:" الرئيس بايدن اتفق مع نتنياهو على وجوب بذل جهود جديدة للتوصل إلى صفقة في غزة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء: "سنعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

بايدن يهدد حركة حماس 

وأضاف بايدن: "سنعمل على إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

وهدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حركة حماس أثناء كلمته التي أعلن فيها تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

بايدن يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقال بايدن في كلمته المخصصة لإعلان تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابعة من فجر الأربعاء، إن أمام حماس خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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