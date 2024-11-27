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كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

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كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:11 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن مكتب الصحة في محافظة مأرب، برئاسة الدكتور العبادي، عن اعترافه بالكارثة البيئية والصحية التي تسببت بها محطة الصرف الصحي الطارئة الواقعة جنوب مدينة مأرب. واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتحمل المسؤولية تجاه الأزمة، داعيًا إلى تدخل عاجل للحد من آثارها.

من جهته، أشاد عبدالقادر الخراز بموقف مكتب الصحة ووصفه بالتصرف المسؤول، مشيرًا إلى أنه واجب على الجهات المختصة. وذكر أنه حذر من هذه الكارثة منذ عام 2020، حيث قام بنشر العديد من التقارير المدعومة بالوثائق وصور الأقمار الصناعية لتوضيح حجم المشكلة، كما أرسل تقريرًا مفصلًا للسكان ونشره على المنصات العامة.

ودعا الخراز الجهات المسؤولة الأخرى، ومنها المكتب الفني، ووزارة المياه والبيئة، ومؤسسة بناء للتنمية – الجهة المنفذة للمشروع – إلى تحمل مسؤولياتها. وطالب بإحالة الأطراف المسؤولة للتحقيق والمحاسبة، مع ضرورة معالجة الأضرار بسرعة وتعويض السكان عن الأضرار الصحية التي لحقت بهم، إضافة إلى الأضرار التي أصابت أراضيهم الزراعية ومصادر مياههم الجوفية.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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