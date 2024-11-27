كارثة بيئية في مأرب ومطالبات بتدخل عاجل - أخبار كلمتك

أعلن مكتب الصحة في محافظة مأرب، برئاسة الدكتور العبادي، عن اعترافه بالكارثة البيئية والصحية التي تسببت بها محطة الصرف الصحي الطارئة الواقعة جنوب مدينة مأرب. واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتحمل المسؤولية تجاه الأزمة، داعيًا إلى تدخل عاجل للحد من آثارها.

من جهته، أشاد عبدالقادر الخراز بموقف مكتب الصحة ووصفه بالتصرف المسؤول، مشيرًا إلى أنه واجب على الجهات المختصة. وذكر أنه حذر من هذه الكارثة منذ عام 2020، حيث قام بنشر العديد من التقارير المدعومة بالوثائق وصور الأقمار الصناعية لتوضيح حجم المشكلة، كما أرسل تقريرًا مفصلًا للسكان ونشره على المنصات العامة.

ودعا الخراز الجهات المسؤولة الأخرى، ومنها المكتب الفني، ووزارة المياه والبيئة، ومؤسسة بناء للتنمية – الجهة المنفذة للمشروع – إلى تحمل مسؤولياتها. وطالب بإحالة الأطراف المسؤولة للتحقيق والمحاسبة، مع ضرورة معالجة الأضرار بسرعة وتعويض السكان عن الأضرار الصحية التي لحقت بهم، إضافة إلى الأضرار التي أصابت أراضيهم الزراعية ومصادر مياههم الجوفية.