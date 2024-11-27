اعتماد مبلغ بالسعودي لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

كشف مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المضاربة ورأس العارة خلدون زين ، عن تقديم القائد العام لقوات درع الوطن العميد بشير المضربي مبلغ 120 ألف ريال سعودي لـ 600 معلم ومعلمة في المديرية بواقع 200 ريال سعودي شهريًا لكل معلم توزع كحافز شهري بعد استكمال كافة الإجراءات للمعلمين في المديرية من قبل مكتب التربية بالمديرية ومتابعة الشيخ مراد جوبح مدير عام المديرية.

وقال خلدون زين في تصريحه إن الدعم المالي المقدم من قبل القائد العام لقوات درع الوطن جاء في وقت كانت تشهد العملية التعليمية حالة من الإرباك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المعلم جراء تأخر الرواتب كادت تؤدي إلى إغلاق العديد من المدارس أمام الطلاب لعدم وجود المعلم وعزوف آخرين والعمل في مجالات أخرى لتحسين وضعه المعيشي.

وأوضح أن هذا الدعم المقدم من قائد قوات درع الوطن جاء في توقيت مناسب جدًا. مشيرا إلى أن المكتب تكفل بتوزيع هذا الدعم المالي للمعلمين بواقع 200 ريال لكل معلم ومتعاقد فوق راتبهم تستهدف 600 معلم في 69 مدرسة بالمديرية إضافة إلى دعم السلطة المحلية لـ 55 معلما متعاقدا في المديرية.

وبين مدير تربية المديرية أن هذا الدعم يعتبر حافزا للمعلمين يخضع للإجراءات القانونية في انتظام المعلم بالتدريس بالمدارس.

وأكد خلدون زين في ختام تصريحه بالشكر لقائد قوات درع الوطن بشير المضربي على دعمه للمعلمين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة إضافة إلى جهود السلطة المحلية للمديرية برئاسة الشيخ مراد جوبح بدعم العملية التعليمية وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية.

هشام عطيري