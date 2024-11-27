هل سيتم سحب الثقة من الحكومة؟ ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025).

سحب الثقة من الحكومة الألمانية

سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على دخول ألمانيا في حالة من عدم اليقين بعد أن أعلن المستشار الألماني "أولاف شولتز" اعتزام البرلمان التصويت على سحب الثقة من الحكومة في يناير 2025، مما قد يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في فبراير 2025.

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