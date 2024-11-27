بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

هل سيتم سحب الثقة من الحكومة؟ ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل سيتم سحب الثقة من الحكومة؟ ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

هل سيتم سحب الثقة من الحكومة؟ ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (ألمانيا أمام مفترق طرق في 2025).

سحب الثقة من الحكومة الألمانية

سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على دخول ألمانيا في حالة من عدم اليقين بعد أن أعلن المستشار الألماني "أولاف شولتز" اعتزام البرلمان التصويت على سحب الثقة من الحكومة في يناير 2025، مما قد يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بمشاركة وزير الري.. المؤتمر العربي السادس للمياه يبدأ أعماله بالأردن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق