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الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء - أخبار كلمتك

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الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء - أخبار كلمتك

الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - تنطلق يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر 2024 قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية وتهدف القافلة إلى نشر القيم الوسطية ومواجهة الغلو والتطرف وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.

تضم القافلة نخبة من العلماء والخطباء الذين سيتوزعون على مساجد المحافظة حيث يشارك الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار بمسجد رفح الجديدة في رفح والشيخ صلاح صبري محي الدين المغازي بمسجد السلام في الكيلو 17 والشيخ ياسين محمد السيد أبو فرج بمسجد الدعيسي في الجورة والشيخ عمرو عطية بلتاجي بمسجد أم المؤمنين عائشة في الجورة والشيخ محمد عبد الفتاح أحمد إمام الصعيدي بمسجد سيدنا أبو هريرة في شبانة والشيخ أحمد مصطفى محمد محمد بدران بمسجد التيسير في البرث والشيخ ماهر سعيد عبد الفتاح حبيب بمسجد الزهراء في أبو العراج والشيخ عبد الرحمن شعبان سلطان بمسجد الهديلي في البرث.

يشمل برنامج القافلة أيضا مشاركة الشيخ أحمد مصطفى أحمد الحسيني بمسجد أبو معالي في الغرة والشيخ عبده أحمد عبده محمود الكومي بمسجد الوسيم في الشيخ زويد والشيخ أحمد سعيد أبو المعاطي عواد بمسجد النخلات في النخلات والشيخ مصطفى خالد محمد خالد بمسجد عمرو بن العاص في البجر والشيخ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد بمسجد عمر بن الخطاب في العكور والشيخ مصطفى فتوح محمد عبد الرحمن بمسجد الوحشي في الوحشي والشيخ عبد الهادي سعيد عبد الهادي محمود بمسجد الإمام الشافعي في أبو طويلة والشيخ أحمد عبد الله أحمد جاويش بمسجد الفاروق في حي بحبوح والشيخ أحمد فوزي محمود كساب بمسجد خالد بن الوليد في الكوثر بالإضافة إلى مشاركة أمين الفتوى الشيخ طاهر فاروق عيد زيد بمسجد الرحمن في وادي العمر والشيخ محمد خليفة همام علي مصطفى بمسجد أولاد علي في المغضبة والشيخ محمد سامي حامد يوسف بمسجد عمرو بن العاص في وادي العمر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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