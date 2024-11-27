الرقابة على الصادرات: نستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترشيد الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.



معرض Egypt Energy

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات معرض Egypt Energy بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة وحدة المعارض التابعة للهيئة برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى ونها محمد سمير مدير إدارة العلاقات العامة والمهندس سيد الخواص مدير إدارة توكيد الجودة والمدير الفني لوحدة المصادقة والتحقق البيئية لقياس الكربون المهندسة: مروة صلاح -عضو وحدة المصادقة والتحقق البيئية بالهيئة والمهندسة ندى عصام - عضو وحدة المصادقة والتحقق البيئية بالهيئة،محمد حسين بسطويسى - الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة

وأوضح ان الهيئة تستهدف من خلال مشاركتها بالمعرض استعراض مجهوداتها في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة من خلال معاملها الحديثة والمتميزة والمعتمدة دوليا لدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030".



دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والاستثمار وخدمة الاقتصاد القومي

وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اهمية الدور المحوري للهيئة في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والاستثمار وخدمة الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لمعاملها.

منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا

وقال إن الرقابة على الصادرات والواردات تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا في جميع أنحاء الجمهورية داخل الموانئ المصرية والمزودة بأحدث وأدق الاجهزة المعملية التي تمكنها من تسريع وتيرة الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لحرصها على الالتزام بالقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية من أجل دعم حركة التجارة الخارجية.



دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

أكد عصام النجار أن الهيئة تحرص على التواصل والتعاون الدائم مع شركات القطاع الخاص والمصنعين والمستثمرين وتضع كافة إمكانياتها لدعم الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى الأسواق العالمية.

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