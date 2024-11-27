تبدأ الأحد.. ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، عن تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل، استعدادًا لعقدها خلال الأسبوع الدراسي المقبل.

موعد عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024

تبدأ المدارس في عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي- الثانوي»، يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الخميس 5 ديسمبر.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المقررات الدراسية التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى موعد عقد امتحانات نوفمبر، وتستهدف امتحانات شهر نوفمبر 2024 قياس نواتج التعلم لدى الطلاب في مقررات هذه الفترة.

تحديد مدة عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

كما يتم تحديد مدة عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة، حيث يتم تخصيص فترة كاملة للمواد التي تحتاج وقت كبير، وتخصيص نصف فترة دراسية للمواد الآخرى.

امتحانات نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 على التابلت المدرسي للطلاب الذين تسلموه، بينما يتم عقدها ورقية للطلاب غير المستلمين.

امتحانات نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما يتم عقد اختبارات تقييمة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من قبل المعلم، ويتم أداء التقييمات داخل الفصل.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

- على المديريات والإدارات مراعاة الإجازات الرسمية في جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد 3 نماذج لامتحانات شهر نوفمبر.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.