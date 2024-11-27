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كرة اليد، موعد مباراة منتخب السيدات أمام الكونغو في أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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كرة اليد، موعد مباراة منتخب السيدات أمام الكونغو في أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة منتخب السيدات أمام الكونغو في أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، في افتتاح مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب كرة اليد والكونغو

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات المنتخب الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

  • 27 نوفمبر | مصر × الكونغو
  • 28 نوفمبر | مصر × الجزائر
  • 30 نوفمبر | مصر × السنغال
  • 1 ديسمبر | مصر × كينيا
  • 3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

تاريخ مشاركات منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

ويمتلك منتخب مصر تاريخًا طويلًا من المشاركات في البطولات الأفريقية، يقدر بـ10 مشاركة جاءت في أعوام، بدأت عام 1974، وصولا لعام 2022.

وجاءت المشاركات كالتالي:

1974 - 1981 - 1983 - 1985 - 1987 - 1989 - 1991 - 2004 - 2012 - 2022

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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