بيب جوارديولا يعتذر ويتراجع عن تصريحاته بشأن إيذاء النفس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - ظهر صادم للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي عقب لقاء مانشستر سيتي وفينورد ما أثار جدلًا واسعًا وردود أفعال عديدة ليس بسبب نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة فقط ولكن ظهوره مصابًا بجروح وكدمات واضحة في الرأس والوجه.

ورد بيب جوارديولا على تصريحاته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة اكس لأول حول تصريحه المثير أمس "ايذاء النفس".

وقدم بيب جوارديولا اعتذارًا عن تصريحه وتراجع عن التصريح الذي ذكره أمس ويوضح مقصده.

وقال بيب: في نهاية المؤتمر الصحفي أمس تم سؤالي عن الجرح في الأنف وأريد التوضيح اليوم بـأن ظفر حاد تسبب في ذلك عن طريق الخطأ.

وأضاف: لم أكن أقصد بأي حال من الأحوال السخرية من القضية الخطيرة المتعلقة بايذاء النفس، وأعلم أن الكثير من الناس يعانون من مشاكل الصحة العقلية والنفسية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للناس من خلالها طلب المساعدة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن.

ولم يحقق مانشستر سيتي أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في كافة البطولات كما ودع منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا على يد توتنهام.

وفرط السيتي في تقدمه على ضيفه فينورد الهولندي بثلاثية دون رد بعدما استقبل 3 أهداف خلال 14 دقيقة قبل النهاية مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وأثار هذا الظهور الصادم لمدرب مانشستر سيتي استغراب الصحفيين لدرجة أنه تلقى سؤالًا حول هذا الأمر ولكن إجابته كانت مثيرة وغريبة بعض الشيء.

وقال جوارديولا:" أنا من أصبت نفسي، قمت بإيذاء وجهي عن طريق أظافر إصبعي.. أريد إيذاء نفسي".

اللافت أن جوارديولا ظهر قبل المباراة ورأسه سليمة بينما كان هناك جرح بسيط في أنفه.

واعترف المدرب الإسباني بوجود مشاكل لدى مانشستر سيتي ولكنه رفض الدخول في أي تفاصيل مع وسائل الإعلام.

ولم يحقق مانشستر سيتي أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في كافة البطولات كما ودع منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا على يد توتنهام.

وفرط السيتي في تقدمه على ضيفه فينورد الهولندي بثلاثية دون رد بعدما استقبل 3 أهداف خلال 14 دقيقة قبل النهاية مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

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