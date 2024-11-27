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انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024؛ تراوح  بين جنيه وجنيهين في الكيلو؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.  

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب  سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا.  

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. 

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 81.3 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 73 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  1. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  4. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  5. بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  6. بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.
  7. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
  8. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  9. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  10. بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  11. بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  12. بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  13. بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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