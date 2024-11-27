جريمة قتل مروعة بسبب خلاف مالي - أخبار كلمتك

شهدت مدينة دمت، محافظة الضالع، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المواطن بكيل عبدالملك الهمام، المنحدر من منطقة حبيش بمحافظة إب، والذي يعمل بائع خضار.

وذكرت مصادر محلية أن الجاني هو مسلح حوثي يعمل في مكتب الأشغال بمدينة دمت، وقد أقدم على قتل الضحية بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ مالي قدره 500 ريال، وذلك في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الجريمة وقعت في شارع الرشيد المؤدي إلى حرضة دمت، حيث أطلق الجاني النار على الباعة المتجولين بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل الهمام وإصابة ثلاثة آخرين