منة عرفة أحدث المنضمين لأسرة وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - تعاقدت الفنانة منة عرفة علي المشاركة في مسلسل وتقابل حبيب، ومن المقرر أن تلعب إحدى الشخصيات القريبة من ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل.

وكانت قد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” والذي من المفترض عرضه في رمضان 2025 مع المنتج تامر مرسي والسيناريست عمرو محمود ياسين.

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

وشهد حفل انطلاق تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز، حالة من البهجة والسعادة بحضور جميع طاقم العمل.

وكان المخرج محمد الخبيري، أعلن انطلاق تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025، والذي يعد التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي بعد تعاونهما في مسلسل "ونحب تاني ليه".

أبطال مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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