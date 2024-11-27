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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد زاهر يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد زاهر يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد زاهر يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - بدأ الفنان أحمد زاهر، تصوير مشاهد مسلسل «سيد الناس» من بطولة الفنان عمرو سعد خلال الفترة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال موسم مسلسلات رمضان 2025.

و شارك أحمد زاهر صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» يكشف عن بدء تصويره لمسلسل سيد الناس، معلقا عليه قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سيد الناس رمضان 2025، التوفيق من عندك يارب».

مسلسل سيد الناس

تفاصيل مسلسل «سيد الناس»

مسلسل «سيد الناس»، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال أحمد زاهر

يشار إلى أن، ذلك هو التعاون الخامس بين الفنان أحمد زاهر والمخرج محمد سامي، حيث تعاونا في العديد من الأعمال السابقة آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وعرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024، ويدور في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الشابة نعمة والتي تجسد دورها مي عمر، على مساندة زوجها الفاشل لينجح في حياته والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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