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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - جنازة والدة الفنانة مي عز الدين.. أعلنت الفنانة مي عز الدين، موعد ومكان جنازة والدتها، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر.

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين

وقالت الفنانة مي عز الدين، إنه سيتم تشييع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، بعد تأدية القداس عليها صباح اليوم السبت، في أحد كنائس شيراتون المطار.

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين

وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، في الساعات الأخير من أمس الجمعة الموافق 22 نوفمبر، بعد صراع مع المرض دام طويلًا، والذي اضطرها خلال الفترة السابقة، أن تمكث داخل إحدى المستشفيات لمدة طويلة.

خالد سرحان ينعي وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

وعبر الفنان خالد سرحان، عن بالغ حزنه على وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائى فى وفاة والدة مى عز الدين».

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين

منة فضالي تنعي وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

كما نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور تعلن فيه وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين».

مي عز الدين تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها

وكانت أعلنت الفنانة مي عز الدين، سابقًا تعرض والدتها لوعكة صحية، مما نتج عنه احتجازها في إحدى المستشفيات لعمل غسيل كلوي، وطالبت الفنانة مي عز الدين جمهورها بالدعاء لها، قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتى».

مي كساب تنعي وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

كما نعت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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