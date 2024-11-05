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مشاهير العرب - رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بقطر في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بقطر في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بقطر في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي، يوم 22 نوفمبر الجاري، في دولة قطر، ضمن جولته الغنائية الحالية.

تفاصيل حفل رامي صبري في قطر

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري، العديد أعماله الغنائية القديمة والحديثة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

رامي صبري من حفل العريش

ألبوم أنا جامد كده كده

وكان رامى صبرى، طرح مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان «أنا جامد كده كده»، الذي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عددًا من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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