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اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

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اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - كلمتك/خاص:

ضبط مكتب الجمارك في منفذ شحن بمحافظة المهرة، اليوم الاربعاء، 200 كيلو من مادة الحشيش المخدر، كانت داخل جذور أشجار كبيرة محملة على متن قاطرة كبيرة تم تلحيمها وتمويهها من قبل عصابات متخصصة.


واوضح مصدر أمني، أنه تم تحويل مادة الحشيش المضبوطة، والمتهمين وسائق القاطرة من الجنسية الباكستانية إلى أمن شحن لإستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى النيابة العامة.

واشاد مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة العميد مفتي صموده في تصريح للمركز الإعلامي لشرطة المهرة، بجهود مكتب الجمارك في مكافحة تهريب المخدرات والتي تعد جريمة منظمة لها آثار كبير في تدمير المجتمعات..مؤكداً استمرار جهود الاجهزة الامنية في مكافحة المخدرات..داعياً الجميع الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الجريمة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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