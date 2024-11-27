اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

ضبط مكتب الجمارك في منفذ شحن بمحافظة المهرة، اليوم الاربعاء، 200 كيلو من مادة الحشيش المخدر، كانت داخل جذور أشجار كبيرة محملة على متن قاطرة كبيرة تم تلحيمها وتمويهها من قبل عصابات متخصصة.



واوضح مصدر أمني، أنه تم تحويل مادة الحشيش المضبوطة، والمتهمين وسائق القاطرة من الجنسية الباكستانية إلى أمن شحن لإستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى النيابة العامة.

واشاد مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة العميد مفتي صموده في تصريح للمركز الإعلامي لشرطة المهرة، بجهود مكتب الجمارك في مكافحة تهريب المخدرات والتي تعد جريمة منظمة لها آثار كبير في تدمير المجتمعات..مؤكداً استمرار جهود الاجهزة الامنية في مكافحة المخدرات..داعياً الجميع الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الجريمة.