خرق لهدنة وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يطلق الرصاص على العائدين لديارهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - شهدت أكثر من بلدة حدودية في الجنوب اللبناني إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية نحو الأهالي العائدين إلى مناطقهم، رغم بدء سريان اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل.

إصابة صحفيين بقصف اسرائيلي في لبنان

وأصيب عدد من الصحفيين في لبنان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليين، في بلدة الخيام، كما تعرضت بلدة عيتا الشعب بالإضافة إلى بلدة كفركلا، لقصف مدفعي إسرائيلي.

فيما عمد عناصر الجيش اللبناني إلى إغلاق جميع المداخل المؤدية الى الخيام خوفا على سلامة المواطنين، بسبب وجود قوات إسرائيلية داخل البلدة، إذ لم تنسحب منها بعد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

فرض حظر التجوال في مناطق بـ لبنان

وبحسب شبكة “ العربية ” فإم جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظرا للتجول في مناطق تواجده جنوبي لبنان، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 4 لبنانيين اقتربوا من قواته جنوبي لبنان.

انتشار الجيش اللبناني



جاء ذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ فجرًا

كما جاء مع توجه العديد من الآليات العسكرية التابعة للجيش اللبناني نحو جنوب نهر الليطاني، من أجل تعزيز وجوده في المنطقة، تنفيذا لما نص عليه اتفاق وقف النار.

وكانت إسرائيل بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي حملة جوية عنيفة وواسعة على مناطق عدة في لبنان، طالت معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها.

كما توغلت قواتها من محاور عدة إلى عدد من القرى والبلدات الحدودية، أبرزها بلدة الخيام حيث دارت لأيام اشتباكات "شرسة" مع مقاتلي حزب الله، وفق الوكالة الوطنية.

فيما أدى الصراع إلى استشهاد 3754 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 15 ألفا بنيران إسرائيلية منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر 2023 على وقع الحرب في غزة.

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