الرعاية الصحية: تطوير الخدمات لتحقيق التميز الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وإحدى شركات الدواء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية بمصر

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة فارقة نحو تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع شركاء عالميين يعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

مكانة مصر كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي

وأضاف السبكي أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تطوير منهجية الباثولوجيا الرقمية وتعزيز حوكمة البيانات، مما يدعم قدرة الهيئة على اتخاذ قرارات صحية دقيقة تستند إلى أحدث التقنيات العالمية، ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية انعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، في العاصمة الإدارية الجديدة.

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