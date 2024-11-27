لافروف: الوضع يتدهور في الشرق الأوسط نتيجة سياسات إسرائيل العدوانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء إن الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور نتيجة سياسات إسرائيل التي وصفها بـ"العدوانية".

العدوان الإسرائيلي يتسبب في تدهور الأوضاع

وأكد أن رغبة واشنطن في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بقرار وقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس، بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وأكد بايدن في كلمة له، أنه على مدار 60 يومًا ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وشدد على التزام الولايات المتحدة، بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

وشدد بايدن، على، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

ولفت الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إلى أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له، ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

أبرز بنود اتفاق التسوية بين إسرائيل وحزب الله

كشف موقع "حدشوت إسرائيل" الإخباري العبري، عن بنود الاتفاق الكامل بين إسرائيل وحزب الله الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة عليه أمس الثلاثاء، متوعدا في الوقت ذاته بالرد بقوة على الحزب عند حدوث أي خروقات.

وفي ما يلي بنود الاتفاق:

حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

إسرائيل، في المقابل، لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض، في الجو وفي البحر.



إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة.

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