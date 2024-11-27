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آليات الجيش اللبناني تتجه نحو الجنوب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن  قوات الجيش اللبناني اتجهت منذ الصباح إلى جنوب لبنان، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا من دون إقامة منطقة عازلة. 

وفي السياق ذاته أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اطلع من قائد الجيش اللبناني جوزيف عون على خطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

الجيش اللبناني يبدأ في الانتشار جنوب البلاد

وفي السياق ذاته أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان. 

وأضاف في بيان صباح اليوم الأربعاء أنه «مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

وقال الجيش اللبناني: «في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار».

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وبدأت ورش الإصلاح والطوارئ اللبنانية بحضور وزير الأشغال علي حمية فتح الطرق وإزالة آثار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، فور دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية عن الشروع في تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة وأنها تستعد لترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي إلى سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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