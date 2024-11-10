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بينهم 13 طفلًا، استشهاد 33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي لمنزل في بلدة جباليا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - غزة الأن، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد استشهاد 33 شخصًا، غالبيتهم أطفال، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا كان يؤوي 50 شخصًا في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة: إن من بين هؤلاء الشهداء 13 طفلًا، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المصابين حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني، إلى جانب عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.


ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصف منزلًا مكتظًا بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد.

يأتي ذلك في وقت قتل فيه 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

هذا وشهدت مدينة رفح جنوبي القطاع غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا استهدف حيي الزهور والجنينة وسط وشرقي مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى نحو 43,552 قتيلًا، و102,765 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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