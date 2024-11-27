اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، أن ضوابط الحج هذا العام تضمنت إضافة بنود جديدة تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، موضحا أن مستويات الحج السياحي هذا العام تشمل تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب - ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

ضوابط الحج السياحي للموسم الحالي

وقال إيهاب عبد العال، إن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرص حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

ولفت إلى أن ضوابط الحج التي صدرت خلال العام الماضي كانت جيدة للغاية، والدليل على ذلك أن التقرير الرسمي لبعثة الحج والخاص بالحج السياحي رصد 9 حالات وفيات فقط بين الحجاج معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولم يذكر التقرير أي حالة وفاة بسبب التدافع أو التعرض لضربات الشمس، كما لم يتم الإبلاغ عن فقدان أي حاج.

حالات الوفاة خلال الموسم الماضي

وأشار إلى أن كثرة حالات الوفاة خلال موسم الحج الماضي سببها التأشيرات غير النظامية وتأشيرات الزيارة، مؤكدا أن هناك 36 شركة سياحة قد انتهى نشاطها بسبب ارتكاب مخالفات تسببت في أزمة وفاة الحجاج التي وقعت خلال العام الماضي.

وحول ارتفاع تكاليف الحج، قال إيهاب عبد العال، إن الأسباب في ذلك تعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر والسكن بسبب تحريك سعر العُملة، حيث تتعامل شركات السياحية مع الجانب السعودي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس أيضا على تكاليف حج القرعة وحج الجمعيات والتي ارتفعت بنسبة تتراوح من 70 لـ 80%.

وفجر إيهاب عبد العال، مفاجأة بشأن سعر الحج السياحي الاقتصادي، حيث أكد أنه سيكون أرخص من أسعار حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الحج الاقتصادي والبري هذا العام لن يتجاوز 225 ألف جنيه ويمكن للشركات أن تخفض السعر عن ذلك.

أسعار برامج الحج السياحي

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على ضرورة أن يتوجه المواطنين الراغبين في أداء الحج إلى شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام والحصول على تأشيرة حج، ويمكن للمواطن من خلال البوابة المصرية للحج والعمرة ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، التأكد من تراخيص الشركة المنظمة للحج.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الوسطاء والسماسرة الذي يقدمون عروضا وهمية للحج الرخيص، والتي تسببت في أزمة وفيات الحجاج خلال العام الماضي.

وتابع: في حال حصول المواطن على تأشيرة مجاملة عليه أن يتوجه إلى شركات السياحة والانضمام إلى أحد البرامج الرسمية للحج وذلك لضمان سلامته وأمنه، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة والسفر خصصت هذا العام أكثر من 15 مليون جنيه للتوعية بطرق الحج الآمن.

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