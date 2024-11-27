بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري).

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خطوات تسجيل ذوي الهمم بموقع وزارة العمل للحصول على فرصة عمل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق