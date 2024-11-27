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الطيران المدني تدرس تعديل اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع بلغاريا - أخبار كلمتك

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الطيران المدني تدرس تعديل اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع بلغاريا - أخبار كلمتك

الطيران المدني تدرس تعديل اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع بلغاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصر وبلغاريا في مجال النقل الجوي

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتي من بينها دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي وكذلك طلب الجانب البلغاري تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة من وإلى المقاصد السياحية المصرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الفعال في مجالات تبادل الخبرات، والصيانة، والتدريب، بما يدعم المنفعة العامة للجانبين.

واستهل وزير الطيران المدني اللقاء مرحبا بالسفير البلغاري والوفد المرافق له،، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، حيث أشار الوزير إلى فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين على مختلف الأصعدة لاسيما تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطيران المدني المختلفة.

العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا

ومن جانبه، أثنى السفير البلغاري بالعلاقات القوية والمتميزة بين مصر وبلغاريا في كافة المجالات،  كما أشاد بالدور الذي تلعبه مصر كمركز إقليمي للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،، مؤكدًا على حرص بلاده بإثراء وتعميق علاقات التعاون مع مصر، بما يدعم مزيد من آفاق التعاون الفعال في مختلف الأنشطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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