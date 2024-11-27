وزير الصحة: نسعى لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال والتي تُعد الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، يأتي ذلك اللقاء في إطار المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لدعم القطاع الصحي.

أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية الوطنية بين الجانبين



وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية الوطنية بين الجانبين، بما يتسق مع رؤية الدولة لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يساهم في حصول المواطن المصري علي رعاية صحية شاملة.



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير أن الدولة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وأن الوزارة تسعى نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، لافتًا الى حديثه عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

قانون الالتزام بالمرافق العامة يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر



وأوضح "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة قانون الالتزام بالمرافق العامة والذي يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصحية، حيث شدد الوزير على تذليل أي تحديات قد تواجه الاستثمار في القطاع الصحي.



وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تطرق إلى بحث الرؤية المستقبلية للاستثمار في تطوير خدمات الأشعة في عدد من المنشآت الطبية، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المنظومة الصحية المصرية.

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