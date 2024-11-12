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تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية - أخبار كلمتك

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تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية - أخبار كلمتك

تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:45 مساءً - تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير العملية التعليمية بمدرستى جمال الدين الأفغاني الابتدائية، مصطفى كامل الإعدادية بنين.

وذلك وفقًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس القاهرة، وبحضور أشرف فرغلى مدير الإدارة.

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وكيل المديرية تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة 

وتابعت سير العملية التعليمية، وتحاورت مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

 

كما شددت على ممارسة الأنشطة الرياضية لخلق جيل قادر على الإبداع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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