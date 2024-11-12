تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:45 مساءً - تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير العملية التعليمية بمدرستى جمال الدين الأفغاني الابتدائية، مصطفى كامل الإعدادية بنين.

وذلك وفقًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس القاهرة، وبحضور أشرف فرغلى مدير الإدارة.

توجيه عاجل من مدير تعليم القاهرة بشأن الطلاب ضعاف القراءة والكتابة مدير تعليم القاهرة تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية للطلاب

وكيل المديرية تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة

وتابعت سير العملية التعليمية، وتحاورت مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

كما شددت على ممارسة الأنشطة الرياضية لخلق جيل قادر على الإبداع.

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