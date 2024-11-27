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حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لـ نصر الله وصفي الدين - أخبار كلمتك

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حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لـ نصر الله وصفي الدين - أخبار كلمتك

حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لـ نصر الله وصفي الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ حزب الله اللبنانى محمود قماطي تحضير الحزب لإقامة "تشييع شعبي" لأمينه العام السابق السيد حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في سبتمبر الماضي، وذلك بحسب ما.

 

قماطي: أجلنا جنازة نصر الله لتنظيم تشييع لائق به وبروحه وبشهادته هو ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين

وقال قماطي خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت: "أجلنا تشييع الأمين العام لكي نقوم بتشييع لائق به وبروحه وبشهادته هو ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين"، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، والذي اغتيل بغارة إسرائيلية أيضًا في منطقة المريجة.

 

قماطي: تشييع نصر الله سيكون استثناءً واضحًا وقويًّا وشعبيًّا ورسميًّا وسياسيًّا 

أضاف قماطي: "اليوم، نُحضر لهذا التشييع الذي سيكون استثناءً واضحًا وقويًّا وشعبيًّا ورسميًّا وسياسيًّا".

ولم يعلن قماطي عن موعد التشييع المرتقب خلال مؤتمره الصحفي، كما لم يعلن عن تفاصيل التشييع ومكانه.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت عودة حاشدة للنازحين بعد سريان وقف إطلاق النار الرابعة فجر اليوم، حيث يرفع العائدون أعلام "حزب الله" وصور نصرالله وصفي الدين. كما تُسمَع طلقات نارية في أرجاء الضاحية الجنوبية ابتهاجًا بوقف الحرب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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