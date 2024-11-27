أريانا جراندي تشاهد فيلم Wicked مع جدتها بالسينما (صور) - أخبار كلمتك

أريانا جراندي تشاهد فيلم Wicked مع جدتها بالسينما (صور) - أخبار كلمتك

وزير العدل: مقترحات جديدة لإصدار مشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

وزير العدل: مقترحات جديدة لإصدار مشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لـ نصر الله وصفي الدين - أخبار كلمتك

حزب الله يستعد لتنظيم جنازة شعبية لـ نصر الله وصفي الدين - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحضر مباراة الفريق أمام بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحضر مباراة الفريق أمام بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:30 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:30 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

قيادي عسكري بارز يتزوج ٨ نساء ويرفض ان يطلق احداهن - أخبار كلمتك

اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

اجنبي يدخل ٢٠٠ كيلو من المخدرات الى اليمن بطريقة لاتصدق - أخبار كلمتك

صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - روجت الفنانة الشابة نور إيهاب، لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بطولة نور النبوي، والمقرر طرحه في 4 من ديسمبر المقبل بالسينمات.

وشاركت نور إيهاب، البوستر الخاص بها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «لانا من فيلم الحريفة2، الريمونتادا، 4 ديسمبر في جميع السنيمات في مصر و5 ديسمبر في الوطن العربي».

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم «الريمونتادا»، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريين آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

اقرأ أيضاً
بعد نجاح مسلسل 6 شهور.. نور إيهاب تكشف لـ منى الشاذلي عن «بيت أحلامها»

بعد انفصالها عن خطيبها.. أول تعليق من نور إيهاب «صور»

نور إيهاب تروج لـشخصيتها في مسلسل 6 شهور «فيديو»

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - حمادة هلال يعلن موعد ومكان جنازة والد زوجته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق