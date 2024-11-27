مشاهير العرب - نور إيهاب تروج لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - روجت الفنانة الشابة نور إيهاب، لشخصيتها في فيلم «الحريفة 2 بطولة نور النبوي، والمقرر طرحه في 4 من ديسمبر المقبل بالسينمات.

وشاركت نور إيهاب، البوستر الخاص بها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «لانا من فيلم الحريفة2، الريمونتادا، 4 ديسمبر في جميع السنيمات في مصر و5 ديسمبر في الوطن العربي».

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم «الريمونتادا»، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريين آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.