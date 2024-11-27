الرياضة - 04:30 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، في محلات الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا للبيع، و 3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر عند 4217.25 جنيه للبيع و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3865.75 جنيهات للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما حقق سعر الذهب في مصر عيار 21 الآن إلى 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3162.75 جنيهًا للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

حقق سعر الذهب عيار 12 الآن داخل محلات الصاغة نحو 2108.5 جنيهًا للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما استقر سعر الذهب عيار 9 الآن عند 1581.5 جنيهًا للبيع، و1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

بينما بلغ سعر أونصة الذهب الآن نحو 2647.57 دولار للبيع، و2647.3 دولار للشراء.