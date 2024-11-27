تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في قراءة ثانية، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي

وأوضحت النتائج، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.8 %، بما يتماشى مع القراءة الأولى، بحسب سكاي نيوز عربية.

الاقتصاد الأمريكي، كلمتك

وكان الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما خلال الربع الثاني بنسبة 3 %.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

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ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لـ وزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام، في أغسطس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3 %، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 % التي أشارت إليها التقارير الأولية، ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 % في الربع الأول.

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