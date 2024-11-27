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تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

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تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في قراءة ثانية، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي 

وأوضحت النتائج، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.8 %، بما يتماشى مع القراءة الأولى، بحسب سكاي نيوز عربية.

الاقتصاد الأمريكي، كلمتك
الاقتصاد الأمريكي، كلمتك

وكان الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما خلال الربع الثاني بنسبة 3 %.

 

وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

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نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3 % خلال الربع الثاني من 2024

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لـ وزارة التجارة الأمريكية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام، في أغسطس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3 %، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 % التي أشارت إليها التقارير الأولية، ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 % في الربع الأول.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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