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مدير تعليم الجيزة يحيل مسؤولًا إلى التحقيق بسبب إهماله وسوء سلوكه مع الجمهور (صور) - أخبار كلمتك

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مدير تعليم الجيزة يحيل مسؤولًا إلى التحقيق بسبب إهماله وسوء سلوكه مع الجمهور (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يحيل مسؤولًا إلى التحقيق بسبب إهماله وسوء سلوكه مع الجمهور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومحافظ الجيزة، والتي تؤكد على أهمية الكفاءة والانضباط في العمل الحكومي وضرورة توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

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تفاصيل جولة مدير تعليم الجيزة

شملت الجولة تفقد دواوين إدارات جنوب الجيزة، العمرانية، والهرم التعليمية، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الحفاظ على نظافة الدواوين وانضباط العاملين بها، مؤكدًا أن شعار الدولة هو "خدمة المواطن أولًا".

واستمع عطية إلى شكاوى عدد من أولياء الأمور، مؤكدًا على أهمية معاملة الجمهور بكل احترام وحل مشاكلهم بسرعة.

 وفي خطوة حاسمة، وجه وكيل وزارة التعليم بالجيزة بتحويل أحد رؤساء الأقسام إلى الشئون القانونية بسبب غيابه المستمر وسلوكه غير المهني في التعامل مع الجمهور.
 

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وتفقد عطية المطابع التابعة للإدارات التعليمية للتأكد من استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول،  وتبين خلال الجولة تقصير أحد الموجهين الماليين في أداء مهامه، مما دفع وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد عطية أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أي تقصير في العمل لن يُقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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