لطلاب الجامعات والمعاهد، شروط التقدم لبرنامج دعم مشروعات التخرج العلمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقدم في برنامج eGP 2025 الذي يهدف إلى دعم مشروعات التخرج العلمية والمجتمعية وتطويرها لتحويلها إلى مشروعات ريادية.

ويشتمل البرنامج على مسارين:

المسار الأول eGP - لدعم مشروعات التخرج الريادية: لطلاب المرحلة النهائية لتحويل مشروعات تخرجهم إلى شركات ناشئة حقيقية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

يمكنك التسجيل في مسار eGP من خلال الرابط:

آخر موعد للتسجيل في مسابقة دعم مشروعات التخرج العلمية والمجتمعية

آخر موعد للتسجيل بالمسار الأول: الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 م.

المسار الثاني Enactus - لدعم المبادرات المجتمعية الريادية: للفرق الطلابية في مختلف سنوات الدراسة للعمل على مبادرات مجتمعية ريادية لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع بدعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه.

شروط المسار الأول:

أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.

ويُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.

يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.

• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.

• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار من خلال الرابط التالي

التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/المنسق لاستلام الدعم المالي.

يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

شروط المسار الثاني:

الالتحاق بفريق إيناكتس في الجامعة أو المعهد للمشاركة والاستفادة من البرنامج.

⁠الالتزام بشروط وقواعد الفرق الطلابية تبعا لبرنامج Enactus Egypt برعاية ودعم الصندوق.

وللفرق الفائزة في كلا المسارين الفرصة للالتحاق بالتصفيات الإقليمية مباشرة المؤهلة للمعسكر الختامي والتصوير في النسخة الجديدة لبرنامج Gen Z التلفزيوني.

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