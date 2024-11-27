لطلاب الجامعات والمعاهد، شروط التقدم لبرنامج دعم مشروعات التخرج العلمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقدم في برنامج eGP 2025 الذي يهدف إلى دعم مشروعات التخرج العلمية والمجتمعية وتطويرها لتحويلها إلى مشروعات ريادية.
ويشتمل البرنامج على مسارين:
المسار الأول eGP - لدعم مشروعات التخرج الريادية: لطلاب المرحلة النهائية لتحويل مشروعات تخرجهم إلى شركات ناشئة حقيقية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.
يمكنك التسجيل في مسار eGP من خلال الرابط:
آخر موعد للتسجيل في مسابقة دعم مشروعات التخرج العلمية والمجتمعية
آخر موعد للتسجيل بالمسار الأول: الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 م.
المسار الثاني Enactus - لدعم المبادرات المجتمعية الريادية: للفرق الطلابية في مختلف سنوات الدراسة للعمل على مبادرات مجتمعية ريادية لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع بدعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه.
شروط المسار الأول:
- أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.
- أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.
- أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.
- أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.
- أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.
- ويُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.
- يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.
- • إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.
- • شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار من خلال الرابط التالي
- التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/المنسق لاستلام الدعم المالي.
- يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.
شروط المسار الثاني:
- الالتحاق بفريق إيناكتس في الجامعة أو المعهد للمشاركة والاستفادة من البرنامج.
- الالتزام بشروط وقواعد الفرق الطلابية تبعا لبرنامج Enactus Egypt برعاية ودعم الصندوق.
- وللفرق الفائزة في كلا المسارين الفرصة للالتحاق بالتصفيات الإقليمية مباشرة المؤهلة للمعسكر الختامي والتصوير في النسخة الجديدة لبرنامج Gen Z التلفزيوني.
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