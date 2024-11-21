مدبولي يفتتح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:42 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم الخميس، مراسم افتتاح المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بمدينة الخارجة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وحرص رئيس الوزراء، على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة بالمدرسة، كما أجرى عدة حوارات مع الطلاب، وتفقد أيضا المكتبة والفناء والملاعب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة هي أول مدرسة رسمية دولية يتم افتتاحها على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح عن مكونات المدرسة من مدير المدرسة محمد سعيد، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة 5800 م2، وافتتاحها في بداية العام الدراسي (2023 - 2024).

وأضاف، أن المدرسة تشمل دورا أرضيا و4 أدوار متكررة وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م2، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.

وأشار إلى أن المدرسة تتكون من 28 فصلا لجميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الاطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض، كما تضم المدرسة 25 معلما وإداريا وعاملا، ويصل إجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبا حاليا.

وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ 700 طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية في الفصل الواحد ما بين 11 إلى 20 طالبا، لافتا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.