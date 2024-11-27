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توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين "HPC" التشيكية و"تريجاس" المصرية - أخبار كلمتك

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توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين "HPC" التشيكية و"تريجاس" المصرية - أخبار كلمتك

توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين "HPC" التشيكية و"تريجاس" المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - شهد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع اتفاقية شراء وتوريد بين شركة "تريجاس" المصرية لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال، وشركة "مسقط غاز" العمانية لتتولى الشركة توزيع جميع منتجات شركة "تريجاس" بالأردن ودول الخليج كافة.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "تريجاس" المصرية

 

كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس في وقت سابق بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "تريجاس" المصرية، وشركة "HPC" التشيكية تهدف للشراكة ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة أسطوانات غاز البترول المسال المركبة والمصنعة من الألياف الزجاجية إلى مصر؛ وذلك لإقامة مشروع مصنع لإنتاج الأسطوانات من الألياف الزجاجية ومحطة للتعبئة وخط إنتاج صمامات ومنظمات ضغط الغاز بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس على مرحلتين؛ حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 7 ملايين يورو، مع إتاحة 200 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 450 فرصة عمل غير مباشرة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف أسطوانة مركبة سنويًّا، أما المرحلة الثانية فيصل إجمالي استثماراتها إلى 3 ملايين يورو؛ لإقامة محطة تعبئة وخط إنتاج صمامات ومنظمات ضغط الغاز.

 

هذا وقد قام بالتوقيع عن شركة "تريجاس" الدكتور عبد الفتاح حجاج، رئيس مجلس الإدارة وعن شركة "مسقط غاز"  عماد الصباغ، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، بينما وقع مذكرة التفاهم بشأن الشراكة مع الجانب التشيكي بافل دوبينين، الرئيس التنفيذي لشركة "HPC" بحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي شركة ابدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأشار وليد جمال الدين، إلى قصص النجاح التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركاء نجاحها من الشركات الدولية في قطاعات متنوعة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة في القطاعات البالغ عددها 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي ولوجستي، كما تطرق إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة والتي تدعم بدورها توطين تلك القطاعات التي تتمثل في الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يسمح بالنفاذ للأسواق العالمية خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن توافر العمالة المدربة ومصادر الطاقة المختلفة بمقابلٍ تنافسي، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعة في قطاعات متعددة خاصة للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج؛ وذلك بهدف تعزيز الصادرات المصرية وتغطية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.

يذكر أن شركة تريجاس للتجارة والصناعة تعد أول شركة متخصصة في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة من الألياف الزجاجية Fiber glass، ويقع مشروع الشركة داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10,4 آلاف متر مربع، وتلتزم شركة تريجاس بتوفير غاز بترولي مسال قيم وآمن وبأسعار تنافسية كبديل للأسطوانات الفولاذية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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