وزير الري يؤكد دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالدكتور زياد ميمي رئيس سلطة المياه الفلسطينية، ضمن فعاليات مشاركته بالدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، وبحث التنسيق الجارى لتجديد مذكرة التفاهم فى مجال "تطوير قدرات دولة فلسطين في مجال إدارة الموارد المائية"، وتنفيذ خطة العمل المقترحة للتنسيق مع الجانب الفلسطيني فى مجال التدريب ورفع القدرات من خلال حزم تدريبية تنفذ عن بعد فى مجالات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتخطيط الإستراتيجي وإعداد الخطة طويلة المدى لإدارة الموارد المائية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية وإستخدام الاستشعار عن بعد في رصد المخالفات والتعديات والمحاسبة المائية والتنبؤ بالأمطار والسيول.



مناقشة التعاون بين البلدين ضمن أنشطة مبادرة AWARe

كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين ضمن أنشطة مبادرة AWARe ، حيث تم ادراج الجانب الفلسطيني ضمن الدول المستهدفة في ورش العمل المشتركة المزمع تنفيذها في مطلع العام القادم بالتنسيق بين مبادرة AWARe ومبادرة CRIDA (مبادرة "تحليل القرارات المعنية بمخاطر المناخ" التابعة لمنظمة اليونسكو).



وقد أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه فى كافة المحافل والفعاليات الدولية، والإستفادة من التواجد القوي والفعال والتمثيل رفيع المستوى لمصر فى الفعاليات الدولية لخدمة وإعلاء متطلبات الجانب الفلسطينى فى مجال المياه.



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