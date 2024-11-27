وزير العمل يُقرر إيقاف تراخيص وغلق 10 مراكز تدريب مهني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني،في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون،واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ 7 مراكز

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.

وقال الوزير إن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وإن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.

إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني

وجاء في بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية،ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية،وتكنولوجيا المعلومات،وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والإستشارات التدريبية،بالدقهلية،والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج،والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق،وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية،والهندسة الالكترونية،والصناعات الغذائية،والصحافة والإعلام،وأعمال المساحة والإنشاءات.

قانون العمل

جدير بالذكر أن أحكام المواد 136،137 من قانون العمل 12 لسنة 2003،واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023،تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص،ومن هذه المخالفات مزاولة عملية التدريب المهنى فى مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابى سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل" فنى تحليل"، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات، وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمدة بالبرامج.

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