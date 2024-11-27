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مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحصد إيرادات متوسطة في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحصد إيرادات متوسطة في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحصد إيرادات متوسطة في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - حقق فيلم «الفستان الأبيض» بطولة النجم ياسمين رئيس، وأسماء جلال، إيرادات متوسطة في أسبوعه الأول من العرض بالسينمات.

إيرادات فيلم الفستان الأبيض

وبلغت إيرادات فيلم الفستان الأبيض أمس 76 ألف جنيه، ليكون بذلك إجمالي ما حققه هو 971 ألف جنيه، وذلك بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السادسة.

فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس

أبطال فيلم الفستان الأبيض

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

فيلم الفستان الأبيض

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أغنية عقبالكوا

وكانت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» طرحت الأغنية الرسمية للعمل بعنوان «عقبالكوا»، من غناء بوسي، أغنية «عقبالكوا» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فواصل موسيقية اماديو.

وتقول كلمات الأغنية:

اليوم ماكنش هيبقا يوم من غيركوا

والفرحة ماتكملش إلّا بيكوا

ربنا مايحرمنى منكوا

ولا من الحب اللى فعنيكوا

الدعوه عامة

والليله فرحة

دقّوا المزاهر.. خلوني أهيص

فستاني يلّا

ماتزوقوني

كام صورة حلوة.. فين العريس

حواليّا لفّوا

زفّونى زفّوا

لحبيبي يلّا.. هاتوا البوكيه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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