مشاهير العرب - بعد اتهامه بسرقة المجوهرات.. منى الشاذلي تدافع عن المخرج عمر زهران: رجل شريف ويصون الأمانة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - منى الشاذلي.. تصدرت الإعلامية منى الشاذلي تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما دافعت عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

الإعلامية منى الشاذلي

وكتبت الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية أستوري: «عمر زهران الذي أعرفه رجل شريف وإنسان نبيل».

ووصفته: «عمر زهران شهم وفي، نظيف اليد، يحفظ الأمانة، ويغيث المكروب، سواء صديق أو غريب».

وتابعت: «عنده عزة نفس تكفي العالم كله، هذا هو عمر زهران الذي أعرفه جيدًا منذ أكثر من عشرين سنة».

الإعلامية بسمة وهبة

وفي ذات السياق، دافعت الإعلامية بسمة عن عمر زهران وقالت: «رغم الخلاف الطويل بيننا، أشهد الله أن عمر زهران رجل ذو أيادٍ بيضاء وأخلاق عالية، لا يمكن أن يرتكب مثل هذا الفعل».

وأضافت: «بحكم معرفتي بيه واتعاملت معاه وأعرف أهله وأخواته ورحت بلده، لا يمكن يسرق، أكيد فيه حاجة غلط، أدعو المسؤولين لتحري الدقة، أرجو من الجهات المعنية تحري الحقيقة بحذر، لأن الأمر لا يبدو منطقيًا».

قضية عمر زهران

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عمر زهران، وذلك بعدما قدمت زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بلاغا ضده تتهمه فيه بسرقة مجوهراتها.

وقررت جهات التحقيق، السبت، حبس المخرج عمر زهران 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء البلاغ الذي قدمته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، بعد اتهامهما للمخرج الكبير بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها.

ووضحت تحقيقات النيابة أن المسروقات، التي تقدّر قيمتها بـ2.7 مليون دولار، تضمنت مجوهرات وألماس تم ضبطها بمنزل المتهم.

وأكد تقرير مصلحة الدمغة والموازين صحة الاتهامات المتعلقة بالمضبوطات.

وقررت محكمة جنح الجيزة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل للاطلاع، مع استمرار حبس المتهم الأول، عمر زهران، وإخلاء سبيل شريكه في القضية.