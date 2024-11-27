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وزير الاستثمار يستعرض مع رئيس شركة Coficab التونسية العالمية آخر تطورات إنشاء مصنعها في مصر - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يستعرض مع رئيس شركة Coficab التونسية العالمية آخر تطورات إنشاء مصنعها في مصر - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع رئيس شركة Coficab التونسية العالمية آخر تطورات إنشاء مصنعها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع هشام اللومي رئيس شركة "كوفي كاب" العالمية، وهي شركة تونسية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك لاستعراض آخر تطورات إنشاء مصنع للشركة في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات ٥٠ مليون دولار.

 

الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية 


وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصري، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وذلك في إطار إستراتيجية للدولة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، من خلال الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

 

الخطيب يؤكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة  

 

وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

 

 

وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم للشركة وتذليل كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعها في مصر وتشغيله، لافتا إلى أن السوق المصري يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وبأجور تنافسية، فضلا عن تمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم؛ مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.


ومن جانبه، ثمن هشام اللومي، رئيس مجلس إدارة شركة كوفي كاب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن شركة Coficab، تعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية التونسية والعالمية في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وتتعامل مع كبرى شركات السيارات العالمية في هذا المجال.

وأوضح «اللومي» أن الشركة تأسست عام 1992، وتعمل على إقامة مصنع لها لتصنيع ضفائر وأسلاك السيارات بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 30 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون دولار كمرحلة أولى، لتصل إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027، بإجمالي حجم صادرات يقدر بـ200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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