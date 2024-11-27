العملة النيجرية تفقد 46% من قيمتها امام الدولار في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - أسعار الفائدة فى في نيجيريا، تتباين السياسية النقدية فى الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية فى العديد من دول العالم ما بين تثبيت وتخفيض.

وتتجه البنوك المركزية العالمية إلى خفض اسعار الفائدة فى الفترة الأخيرة وبعد توجه الفيدرالى الأمريكى إلى سياسة نقدية أقل تشديدا.

البنك المركزى النيجيري يرفع الفائدة

أعلن البنك المركزي النيجيري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة السادسة على التوالي خلال العام الحالي، في إطار الجهود المكثفة لكبح جماح التضخم ودعم العملة المحلية الضعيفة.

وقال أوليامي كاردوسو محافظ البنك المركزي للصحفيين في العاصمة أبوجا، إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.5 بالمئة وهو ما جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" رأيهم وكان 50 نقطة أساس.

وأضاف أن القرار صدر بإجماع أراء أعضاء اللجنة وعددهم 12 عضوا وأنه "لا تراجع" في مواجهة التضخم.

وقال كاردوسو إن "الأعضاء أكدوا التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لازدهار الاقتصاد النيجيري... نتوقع نتائج أكبر خلال الربع الأول من 2025".

معدلات التضخم فى نيجيريا

وارتفع معدل التضخم في نيجيريا الشهر الماضي إلى 33.9 بالمئة وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ 1996، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار ضعف العملة المحلية النايرا الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة جميع الواردات.

العملة النيجيرية تفقد 46%

وفقدت النايرا النيجيرية حوالي 46 بالمئة من قيمتها امام الدولار خلال العام الحالي، كنتيجة جزئيا، لجهود تحرير سعر الصرف بعد سنوات من السيطرة على السعر وإعطاء العملة المحلية قوة مصطنعة.

كما عانت سوق الصرف من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتقديم الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.

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